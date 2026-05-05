النيابة في قضية مقتل طفلة الشرقية على يد فتاة وشقيقها: الرحمة والإنسانية انعدمت

كتب : ياسمين عزت

04:32 م 05/05/2026

محكمة جنايات وجنح الطفل

شهدت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، أولى جلسات محاكمة طالبة وشقيقها، المتهمين بقتل الطالبة «مريم» بدافع السرقة داخل قرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق، وسط مرافعة قوية من النيابة العامة حملت رسائل حاسمة.

واستهلت النيابة مرافعتها بتوجيه كلمات قاسية للمتهمين، مؤكدة أن الرحمة والإنسانية قد انعدمت لديهما، وأن القتل أصبح وسيلة لتحقيق أغراضهما، مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.

وقال المستشار يحيى قدري، ممثل النيابة، أمام هيئة المحكمة: "لقد بزغت لديهما نوازع الإثم، وغدا القتل عندهما وسيلة، والاعتداء سبيلاً، والروح الإنسانية أمرًا مستهانًا به، فاجعلوا حكمكم نورًا يبدد ظلام الجريمة، وسيفًا يقطع دابرها، وعنوانًا للعدل الذي لا يلين ولا يهادن ولا يتهاون".

كما وجه ممثل النيابة رسالة مباشرة للأسر، قائلاً: "يا معشر الآباء والأمهات، إن أبناءكم أمانة تُسألون عنها، فلا تهملوا الرعاية ولا تُضيعوا التربية، وازرعوا فيهم القيم والضمير اليقظ، وكونوا لهم قدوة ورقابة".

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 مايو الجاري، لاستكمال المرافعات.

تفاصيل الواقعة:

تعود أحداث القضية إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة طالبة تُدعى «مريم» ملقاة على سلم أحد المنازل بقرية مشتول القاضي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة تُدعى «سلمى م.» (17 عامًا)، طالبة بالصف الثاني الثانوي، وشقيقها «عبدالله» طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما باستدراج المجني عليها إلى شقة سكنية، ثم خنقها بهدف سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا التخلص من الجثمان لإخفاء معالم الجريمة، إلا أنهما تركاه على سلالم المنزل أمام إحدى الشقق بعد فشل محاولتهما، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

الشرقية جريمة قتل النيابة العامة

