تكثف فرق الإنقاذ جهودها على مدار الساعات الماضية للعثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل في مصيف بلطيم بكفر الشيخ.

كانت إدارة مصيف بلطيم سجلت حالة غرق لشاب يدعى "محمود شعبان عبداللطيف الجمل"، في العقد الثاني من العمر يقيم بمدينة الرياض، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل، ولم يجرى العثور على جثمانه لغاية الآن.

وأكد شهود عيان لـ"مصراوي"، أنه لم يجرى العثور على جثة الشاب الغارق حتى الآن منذ وقوع حادث غرقه ظهر أمس السبت، بينما تجرى الجهود للبحث عن جثمانه من أعمال تمشيط منطقة شاطئ الأمل الذي غرق فيها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.