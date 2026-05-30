خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي منطقة كفر أبو حسين بمحافظة الشرقية، عقب العثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما.

أسباب الواقعة

وكشفت شقيقة الزوجة، في تصريحات إعلامية، أن شقيقتها كانت متزوجة حديثًا ولديها طفل رضيع، مشيرة إلى أن حياتها الزوجية شهدت خلافات متكررة بسبب الظروف المعيشية والأزمات المالية.

وأضافت أن الخلافات بين الزوجين كانت تتجدد بصورة مستمرة، مؤكدة أن عائلة الزوجة كانت تتدخل في أحيان كثيرة لاحتواء النزاعات وإعادة الزوجة إلى منزلها بعد مغادرته نتيجة تلك المشكلات.

وأوضحت أن شقيقتها كانت قد اشترت أضحية عيد الأضحى استعدادًا للعيد، إلا أنها فوجئت بقيام زوجها ببيعها والتصرف في قيمتها المالية دون علمها، الأمر الذي أثار غضبها وتسبب في نشوب مشادة حادة بينهما.

رواية الأسرة

وبحسب رواية الأسرة، تطورت المشادة داخل المنزل بصورة مأساوية، حيث انتهت بوفاة الزوجة، قبل أن يُعثر على الزوج متوفيًا هو الآخر داخل المسكن، تاركين خلفهما طفلًا رضيعًا.

وأكدت شقيقة الزوجة أن الواقعة جاءت بعد سلسلة طويلة من الخلافات الأسرية والمشكلات المادية، لافتة إلى أن الأسرة لا تزال تعيش حالة من الصدمة والحزن الشديدين جراء ما حدث.

قرار النيابة العامة

بدورها، تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها وظروف حدوثها.

من جانبها أمرت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بنقل جثماني زوج وزوجته إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وتحديد الأداة المستخدمة في الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تفاصيل البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثماني زوجين داخل مسكنهما بقرية كفر أبو حسين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين العثور على الجثمانين داخل المنزل، وبكل منهما إصابات وطعنات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الصفة التشريحية وتحريات أجهزة البحث الجنائي.