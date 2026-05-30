إعلان

تاريخها 35 عاماً وعمرها ما خذلتهم.. كيف ودّع أهالي المنيا العيد في الحديقة الدولية؟ -فيديو وصور

كتب : جمال محمد

12:22 م 30/05/2026 تعديل في 12:36 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (1)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (3)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (2)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (5)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (6)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (7)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (8)
  • عرض 9 صورة
    أجواء مبهجة بالحديقة الدولية في ختام إجازة الأضحى بالمنيا (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الحديقة الدولية بمدينة المنيا إقبالاً كبيراً من المواطنين في اليوم الأخير من إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ حرصت الأسر على التوجه إليها لقضاء أوقات ترفيهية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية قبل انتهاء عطلة العيد.

أجواء من الفرحة والبهجة

وتوافد الزائرون منذ التاسعة صباحاً برفقة أبنائهم وأفراد أسرهم، حاملين الأطعمة والمشروبات المختلفة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي سيطرت على المكان، فيما حرص الأطفال على الاستمتاع بالألعاب والمساحات المخصصة للترفيه.

مساحات خضراء وإطلالة مميزة على النيل

وتعد الحديقة الدولية من أبرز المتنزهات بمدينة المنيا، لما تتميز به من مساحات خضراء واسعة توفر بيئة مناسبة للتنزه والاسترخاء، إلى جانب إطلالتها المباشرة على نهر النيل، والتي تمنح الزائرين فرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

مناطق مخصصة للأطفال

كما تضم الحديقة مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات خلال المناسبات والأعياد، وتوفر متنفساً ترفيهياً يجمع بين الطبيعة والأنشطة العائلية.

وجهة مفضلة خلال الأعياد

وأكد عدد من الزائرين أن الحديقة الدولية أصبحت من أهم المقاصد الترفيهية لأهالي المنيا خلال الأعياد والإجازات، نظراً لما توفره من أجواء هادئة وخدمات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الأضحى المنيا الكورنيش الحديقة الدولية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
أخبار المحافظات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
حوادث وقضايا

بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا
أخبار مصر

في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا
وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
اقتصاد

وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة