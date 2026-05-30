للعام الخامس على التوالي.. "العيد أحلى" يرسم البهجة على وجوه أطفال بني

شهدت الحديقة الدولية بمدينة المنيا إقبالاً كبيراً من المواطنين في اليوم الأخير من إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ حرصت الأسر على التوجه إليها لقضاء أوقات ترفيهية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية قبل انتهاء عطلة العيد.

أجواء من الفرحة والبهجة

وتوافد الزائرون منذ التاسعة صباحاً برفقة أبنائهم وأفراد أسرهم، حاملين الأطعمة والمشروبات المختلفة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي سيطرت على المكان، فيما حرص الأطفال على الاستمتاع بالألعاب والمساحات المخصصة للترفيه.

مساحات خضراء وإطلالة مميزة على النيل

وتعد الحديقة الدولية من أبرز المتنزهات بمدينة المنيا، لما تتميز به من مساحات خضراء واسعة توفر بيئة مناسبة للتنزه والاسترخاء، إلى جانب إطلالتها المباشرة على نهر النيل، والتي تمنح الزائرين فرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

مناطق مخصصة للأطفال

كما تضم الحديقة مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات خلال المناسبات والأعياد، وتوفر متنفساً ترفيهياً يجمع بين الطبيعة والأنشطة العائلية.

وجهة مفضلة خلال الأعياد

وأكد عدد من الزائرين أن الحديقة الدولية أصبحت من أهم المقاصد الترفيهية لأهالي المنيا خلال الأعياد والإجازات، نظراً لما توفره من أجواء هادئة وخدمات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.