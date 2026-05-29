وجهت أسرة الفتاتين "يسرا" و"يمنى"، اللتين تقضيان عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات إثر إدانتهما بتزوير محرر رسمي خاص بمفردات راتب والدهما لتقديمه في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، مناشدة عاجلة إلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وطالبت الأسرة بالسماح بإدخال جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" مزود بأنظمة المحاسبة الحديثة، وهو الجهاز الذي حرصت والدتهما على شرائه قبل يوم واحد فقط من نظر جلسة الاستئناف على حكم الحبس.

إصرار على التخرج رغم الحبس

وفي تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، أوضح أحد أقارب الفتاتين أن "يسرا"، المقيدة بالفرقة الرابعة في كلية التجارة (شعبة أنظمة المحاسبة الحديثة) بجامعة أسيوط، تستعد لخوض امتحان مقرر "الأمن السيبراني". وأكد المصدر أنه رغم أحقية الطالبة القانونية في تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لظروف حبسها، إلا أنها تصر بعزيمة كبيرة على استكمال عامها الدراسي الأخير حتى يتسنى لها التخرج والاحتفال مع زملاء دفعتها.

مقترح لاستذكار الدروس بمقر الاحتجاز

وأضاف المصدر أن موعد امتحان مادة الأمن السيبراني مقرر في السادس من يونيو المقبل، معربًا عن أمل الأسرة في استجابة الأجهزة الأمنية لمطلبهم الإنساني.

واقترحت الأسرة آلية لتنفيذ ذلك عبر السماح للطالبة باستذكار دروسها على الجهاز داخل "غرفة حقوق الإنسان" المخصصة بقسم ثان أسيوط، على أن يتم سحب الجهاز منها فور انتهائها وقبل عودتها إلى الزنزانة، لضمان الالتزام باللوائح الأمنية وتوفير بيئة مناسبة لمستقبلها التعليمي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني مجدي محمد كريم، محامي الشقيقتين، الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعقد الامتحانات، مشيرًا إلى تحديد جلسة 7 يونيو المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة بأسيوط.

موقف الدفاع في القضية

أوضح محامي الدفاع أنه سيقدم دفوعه القانونية خلال الجلسة المقبلة، مؤكدًا ما وصفه بانتفاء القصد الجنائي وفقًا لأوراق القضية وتحريات الجهات المختصة.

مناشدة لحل الأزمة

وجه الدفاع مناشدة لوالد الفتاتين للحضور أمام المحكمة والتنازل عن الشق المدني، في محاولة لإنهاء النزاع وغلق ملف القضية.

ترقب لقرارات المحكمة

تواصل محكمة الجنايات المستأنفة بأسيوط نظر القضية في ضوء الطعن المقدم على الحكم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات.