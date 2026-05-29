من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في المنيا

كتب : جمال محمد

05:08 م 29/05/2026
شهدت مقابر محافظة المنيا، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين حرصوا على زيارة ذويهم الراحلين، مستغلين إجازة العيد الممتدة لستة أيام، في مشهد اعتاده أهالي المحافظة عاماً بعد آخر.

طقس سنوي متوارث بين أهالي المنيا

وتُعد زيارة المقابر في ثالث أيام عيد الأضحى من أبرز الطقوس الاجتماعية والدينية التي يحرص عليها أبناء المنيا، وتتوجه مئات العائلات منذ الساعات الأولى من الصباح إلى المقابر لقضاء عدة ساعات وسط أجواء يغلب عليها الطابع الروحاني والدعاء وقراءة القرآن على أرواح ذويهم.

عائلات كاملة تتوافد منذ الصباح

وشهدت الطرق المؤدية إلى المقابر حالة من الزحام الملحوظ، مع توافد المواطنين بصحبة أسرهم حاملين المأكولات والمشروبات لقضاء فترات تمتد حتى الظهيرة أو عقب صلاة العصر، فيما انتشر بائعو الحلوى والعصائر والقصب والبطاطا بمحيط المقابر والشوارع الرئيسية القريبة منها.

زاوية سلطان الأكثر ازدحاماً

وتصدرت منطقة زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا المشهد، باعتبارها واحدة من أشهر مناطق المقابر بالمحافظة وأكثرها كثافة خلال الأعياد والمناسبات، إذ تضم ما يزيد على 50 ألف مقبرة تمتد بطول زاوية سلطان القبلية والبحرية وحتى سفح الجبل الشرقي.

وأكد عدد من الأهالي أن زيارة المقابر خلال العيد عادة متوارثة يحرصون عليها كل عام، لما تمثله من صلة رحم ودعاء للمتوفين واسترجاع لذكريات الأحباء.

إقبال على ساحات الأولياء والمساجد

وفي السياق ذاته، شهدت ساحات مساجد الشيخ عبدالفتاح والفحام توافداً كبيراً من المواطنين لأداء صلاة الجمعة، خاصة ساحة الشيخ عبدالفتاح التي تُعد الأشهر بين الأهالي لوجود أضرحة أربعة من أولياء الله الصالحين، ويتوافد المواطنون إليها للتبرك والدعاء.

أجواء روحانية واجتماعية مميزة

وسيطرت على الأجواء حالة من الهدوء والروحانية، وسط تواجد العائلات وتبادل الزيارات بين الأقارب، في مشهد يعكس تمسك أهالي المنيا بعاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية.

