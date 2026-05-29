كشف مصدر بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة بالعامرية، حيث تبين أن المجني عليها (ن.ال) هي محامية مسجلة بنقابة محامين البحيرة ومن أبناء مدينة رشيد.

وأوضحت المعلومات أن الضحية ذهبت لمسكن طليقها يوم"وقفة عرفات" ليلة عيد الأضحى، في محاولة لتنفيذ حكمًا قضائيًا يقضي باستلام ابنتها الصغيرة، وهو الحكم الذي حصلت عليه منذ عامًا كاملًا ولم تتمكن من تنفيذه.

تفاصيل جريمة ليلة العيد بالإسكندرية

أفاد المصدر النقابي أن التحريات أفادت بأن المجني عليها، التي تزوجت سابقًا في منطقة برج العرب قبل انتقال طليقها للعامرية، حاولت أخذ ابنتها (6 سنوات) والفرار بها، مما تسبب في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة داخل المسكن.

ووفقا للتحريات، استل المتهم سكينًا من المطبخ ووجه للمجني عليها 6 طعنات نافذة، منها 5 طعنات في ظهرها وطعنة بالرقبة، مما أدى إلى وفاتها قبل وصول الإسعاف.

أكد المصدر النقابي أن الضحية حاصلة على ليسانس حقوق وتعمل بالمحاماة بشكل غير منتظم، وقد باءت محاولاتها الودية والقانونية لاسترداد ابنتها طوال العام الماضي بالفشل نتيجة انتقال الطليق لمناطق سكنية مختلفة.

وأفاد بأن جهات التحقيق مازالت تباشر إجراءاتها، حيث قام المتهم بتمثيل الجريمة.

طعنة قاتلة بسبب خلافات على "الطفلة"

وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بين رجل وسيدة تبين أنهما منفصلان منذ نحو 5 سنوات، وتوجد بينهما خلافات مستمرة بسبب حضانة ابنتهما الصغيرة.

وتطور الأمر خلال الشجار، حيث قام المتهم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بقوة الإصابة قبل وصول الإسعاف.

اعتراف المتهم وإجراءات التحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة معترفًا بتفاصيل المشاجرة وتعديه على المجني عليها.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسرة المجني عليها تتسلم الجثمان

وكانت أنهت أسرة المجني (ن.ال)، أمس الخميس إجراءات استلام جثمانها من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب صدور تصريح من جهات التحقيق بدفنها.

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف استعدادًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، في مسقط رأسها بمدينة رشيد، نطاق محافظة البحيرة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية والمناظرة الطبية اللازمة لتوثيق الجريمة.

موعد ومكان الجنازة

وكانت أعلنت أسرة المجني عليها أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العشاء، أمس الخميس، بمسجد زغلول بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

اقرأ أيضًا:

خلاف على الحضانة ينتهي بمأساة.. ضبط متهم بقتل طليقته في الإسكندرية