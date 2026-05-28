باينت ألوان الرايات المرفوعة وحالة البحر على شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتزامن مع توافد المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الرايات الخضراء تسيطر على القطاع الشرقي

ورفعت شواطئ أحياء منتزه أول، ومنتزه ثان، وحي شرق، بالإضافة إلى شواطئ بحري المميز وأبو العباس بحي الجمرك الراية الخضراء، والتي تعني أن حالة البحر مستقرة والأمواج هادئة والسباحة آمنة تماماً، بينما رفعت شواطئ حي وسط وباقي الجمرك الراية الصفراء للسباحة بحذر.

الراية الحمراء تحظر السباحة في العجمي

وفي القطاع الغربي، رفعت شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف الراية الصفراء للنزول المشروط بالحذر، فيما رفعت باقي شواطئ قطاع العجمي الراية الحمراء والتحذيرية، مما يعني منع نزول مياه البحر نهائياً وحظر السباحة بسبب الارتفاع النسبي للأمواج، وسط انتشار مكثف لفرق الإنقاذ.

15% إشغال بشرق المدينة والمصايف تتابع الإقبال

وسجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال بلغت 15% حتى الساعة التاسعة صباحاً، بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسبة إشغال بلغت 10%، وتوقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف زيادة توافد رحلات اليوم الواحد والمواطنين على الشواطئ على مدار الساعات المقبلة.