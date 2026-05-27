فرحة العيد تملأ الشوارع.. آلاف المواطنين يحتفلون بالساحات وكورنيش النيل في المنيا- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

07:48 ص 27/05/2026
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (5)
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (4)
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (6)
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (7)
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (1)
    احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في المنيا (3)

شهدت محافظة المنيا أجواءً من الفرحة والسعادة خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتوافد آلاف الأهالي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى ساحات صلاة العيد التي جرى تجهيزها بمختلف مراكز المحافظة التسع.

أدى المواطنون صلاة عيد الأضحى داخل نحو 200 ساحة خُصصت لاستقبال المصلين، وسط أجواء روحانية وتنظيم مكثف لتسهيل دخول وخروج المواطنين.

إقبال كبير على كورنيش النيل بعد الصلاة

عقب انتهاء الصلاة، توجه آلاف المواطنين والأسر إلى كورنيش النيل والمتنزهات العامة لقضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بأجواء العيد، إذ شهدت المناطق الترفيهية إقبالًا كبيرًا من الأطفال والشباب والعائلات.

وامتلأت شوارع وميادين المحافظة بحالة من البهجة، فيما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية والتنزه وسط أجواء احتفالية مميزة.

فتح 38 مجزرًا بالمجان للمواطنين

في إطار التيسير على المواطنين خلال أيام العيد، أعلنت محافظة المنيا فتح 38 مجزرًا حكوميًا بالمجان أمام الأهالي لذبح الأضاحي، مع توفير الإشراف البيطري الكامل لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة.

تأمين مكثف بمناطق التجمعات

وشهدت ساحات الصلاة ومناطق التجمعات والمتنزهات انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وجرى تكثيف التواجد الأمني والمروري لتأمين احتفالات المواطنين وتنظيم الحركة، وسط حالة من الاستقرار والهدوء بجميع أنحاء المحافظة.

