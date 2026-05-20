شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان، اليوم، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 48 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما زاد الإحساس بحرارة الطقس بصورة ملحوظة.

أسوان تسجل أعلى درجات الحرارة



وأدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى خلو شوارع أسوان من المارة، بعد عزوف عدد كبير من المواطنين عن النزول إلى الأسواق خلال ساعات النهار، خاصة بعد العاشرة صباحًا، مفضلين قضاء احتياجاتهم بعد الخامسة مساءً مع انخفاض حدة الحرارة نسبيًا.



هروب إلى النيل ينتهي بمآسٍ



ولجأ عدد من الشباب إلى الاستحمام في مياه نهر النيل والفروع المائية الممتدة بجوار الأراضي الزراعية، هربًا من حرارة الجو المرتفعة، إلا أن ذلك أسفر عن غرق 4 أشخاص في مناطق متفرقة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامينهم وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وقف عمل عمال النظافة وقت الذروة



ومع استمرار موجة الطقس الحار التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام، أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قرارًا بوقف تشغيل عمال النظافة في الشوارع والميادين خلال ساعات الذروة الصيفية.

وتضمن القرار توقف العمال عن العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتقديرًا للدور الذي يقومون به في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.