خيم الحزن على أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، بعد وقوع مأساة إنسانية مؤلمة شهدت وفاة شاب من أبناء القرية أثناء عمله في القاهرة، ثم وفاة قريبه في حادث سير أثناء توجهه لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مسقط رأسه ليلحق بقريبه.

ووفق شهود عيان من أبناء قرية السبايعة لـ"مصراوي" أكدوا أن أحد شباب القرية يدعى علي علي صابر السبيعي"، في العقد الثالث من العمر توفي خلال تواجده بالقاهرة، حيث كان يعمل هناك، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وأهالي القرية عقب تلقيهم نبأ وفاته.

و أوضحوا أنه في مشهد مأساوي زاد من أحزان الأهالي، تعرض قريبه "ماهر عبدالحق السبيعي" لحادث سير أثناء توجهه إلى القاهرة لإنهاء إجراءات استلام جثمان قريبه وإعادته إلى القرية، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة ليلقى هو الآخر مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث سير.

ومن المقرر تشييع جثماني الفقيدين عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من المسجد الكبير بقرية السبايعة، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أهالي القرية وأقارب الأسرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء وحالة من التعاطف الواسع مع الأسرة من خلال تدوين كلمات النعي المؤثرة برحيل الفقيدين.