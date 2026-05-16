حققت بعثة مكتبة الإسكندرية إنجازًا عالميًا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Regeneron ISEF 2026) بولاية أريزونا الأمريكية، حيث نجح 3 طلاب مصريين في اقتناص 4 جوائز عالمية كبرى وخاصة.

"القابض الذكي".. وصافة عالمية وجائزة خاصة لسلمى كشاف

تصدرت الطالبة سلمى أشرف كشاف، من مدرسة الشهيد عيد فتحي عطية بالغربية، قائمة المتوجين بحصولها على جائزتين عن مشروعها "القابض الذكي"؛ حيث حصدت المركز الثاني عالميًا ضمن الجوائز الكبرى للمسابقة، بالإضافة إلى فوزها بجائزة خاصة من مؤسسة "الملك عبد العزيز ورجاله" للموهبة والإبداع (موهبة) في مجال الروبوتات الذكية، لتقدم نموذجًا متميزًا في هندسة الروبوتات.

"درون الإشعاع النووي".. إنجاز نوعي لأحمد عبد الخالق

وفي مجال الأنظمة المدمجة، انتزع الطالب أحمد محمد عبد الخالق، من مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمطروح، المركز الرابع عالميًا.

وشارك عبد الخالق بمشروع ابتكاري تحت عنوان "درون لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للإشعاع"، والذي يستخدم تقنيات متطورة لتحديد مصادر النشاط الإشعاعي وإزالة التلوث، مما أثار إعجاب لجان التحكيم الدولية في التخصصات الفنية الدقيقة.

"بيف مينك".. مريم السنباطي تحصد الرابع عالميًا في علوم المواد

حققت الطالبة مريم أحمد السنباطي، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالدقهلية، المركز الرابع عالميًا في مجال علوم المواد عن مشروعها البحثي "بيف مينك".

وذكرت مكتبة الإسكندرية في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الفوز يعكس قدرة الطلاب المصريين على المنافسة في قطاع العلوم الأساسية وتطوير حلول ابتكارية للمواد المعقدة وفق أحدث المعايير العلمية المعتمدة رسميًا.

دور مكتبة الإسكندرية في رعاية المبتكرين

أوضح مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية أن هؤلاء الطلاب تأهلوا لتمثيل مصر دوليًا عقب فوزهم في المعرض المحلي الذي نظمته المكتبة في فبراير الماضي بمشاركة 134 مشروعًا بحثيًا.

وأكدت المكتبة أن هذا الإنجاز يبرهن على نجاح استراتيجيتها في رعاية المواهب الشابة وتأهيلها للمنافسة في كبرى المحافل العلمية العالمية STEM، بدعم من نخبة من المشرفين والمحكمين المتخصصين.

وشهد المعرض الدولي، الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، منافسة بين 2000 طالب وطالبة يمثلون مختلف دول العالم في مجالات البحث العلمي والابتكار.