مخبأة في حاوية فحم.. إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:01 م 16/05/2026
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (2)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (4)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (1)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (5)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (7)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (8)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (6)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (9)
    إحباط تهريب سجائر وشيش إلكترونية بميناء الإسكندرية (3)

نجحت سلطات الجمارك في إحباط محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية بمحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية، وذلك بالمخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

أصناف مخالفة في حاوية من الصين

كانت معلومات وردت لرجال الجمارك عن الاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم EGSU 1516750 القادمة من الصين والصنف الوارد وفقًا للأوراق "فحم" .

700 ألف جنيه تعويضات جمركية

وكشفت لجنة جمركية من خلال المعاينة عن وجود 600 جهاز سجائر إلكترونية (Vape) و38 جهاز شيشة إلكترونية بكامل مشتملاتها، غير مذكورة بالمستندات مخبأة فى آخر الحاوية، تقدر عنها رسوم وضرائب وتعويضات جمركية حوالى 700 ألف جنيه .

إعدام شيش وسجائر إلكترونية

وجه مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 76 لسنة 2026، وإعدام الشحنة المضبوطة لعدم حصولها على موافقات الجهات المختصة ولمخالفتها المواصفات القياسية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

