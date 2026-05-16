قررت الدائرة الثالثة الجنائية الاستئنافية بمحكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حجز قرار البت في واقعة اتهام شقيقين بالتخلص من بائع بسوق شربين إلى نهاية الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين المدانين بإنهاء حياة المجني عليه الأول، ومحاولة الشروع في قتل شخص آخر تدخل للدفاع عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض للاعتداء داخل السوق.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وبأمانة سر محمد السيد والسيد مصطفى رجب، في القضية رقم 10072 جنايات مركز شربين لسنة 2024 والمقيدة برقم 3562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

حكم أول درجة والاستئناف عليه

وكانت محكمة جنايات المنصورة (أول درجة) قد أصدرت في وقت سابق حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق الشقيقين عقب إدانتهما بتهمة القتل العمد، وتقدم المتهمان بطلب استئناف على الحكم الصادر بحقهما أمام الدائرة الاستئنافية الحالية.

كواليس الجريمة البشعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أحال المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية كلاً من: "حسن. ا. ع. ح" (محبوس - 26 عاماً)، صاحب محل أحذية ومقيم بمركز شربين، وشقيقه "محمود" (محبوس - 31 عاماً)؛ لأنهما في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة مركز شربين، قتلا المجني عليه "محمود ربيع محمد صبري الهمشري" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح الضحية إثر مشادة سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، حيث أعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين (مطواتين)، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه، وما إن ظفرا به حتى باغتاه وانهالا عليه طعناً في رأسه وبطنه وأماكن متفرقة من جسده حتى خارت قواه متأثراً بإصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل الشاهد والمنقذ

واقترنت الجريمة بجناية أخرى، وهي الشروع في قتل المجني عليه الثاني "يوسف نجاح عبد الغفار" عمداً، والذي حاول شل مقاومة المتهمين لدرء التعدي عن الضحية الأول والدفاع عنه؛ حيث سدد له المتهمان عدة ضربات بالسلاح الأبيض استقرت بكتفه الأيسر ورأسه وذراعه الأيمن للحيلولة دونه ودون إغاثة الضحية.

وشهد المجني عليه الثاني في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين استدرجا الضحية الأول بزعم إنهاء خلاف نشب نتيجة قيام المتوفى بالدفاع عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تعدى عليه المتهم الأول داخل السوق، وحينما حضر باغتاه بإشهار الأسلحة البيضاء وأنهيا حياته.

كما أكدت التحريات السرية التي أجراها رئيس مباحث مركز شربين، صحة ارتكاب المتهمين للواقعة والشروع في قتل المجني عليه الثاني وفقاً للمخطط الإجرامي الذي أعداه مسبقاً.