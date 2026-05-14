أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا برئاسة النقيب مجدي رسلان، بيانا، أكدت خلالها اتخاذ قرارات تأديبية بحق 5 من أعضائها بسبب مخالفات متكررة.

وأوضحت النقابة، أنه انطلاقًا من الحرص على كرامة مهنة المحاماة، والحفاظ على تقاليدها وآدابها، والتصدي لكل ما من شأنه الإساءة للمهنة أو النيل من هيبتها، تؤكد النقابة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه أية تجاوزات، حفاظًا على رسالة المحاماة وصورتها أمام المجتمع، وبناءً على طلب النقابة الفرعية أصدر هيئة مكتب النقابة العامة القرارات الآتية:

- وقف "م. ع" عن مزاولة المهنة لما ثبت من استخدامه دمغات محاماة غير أصلية ومصطنعة بسوء نية، مع علمه بذلك، وتكرار الواقعة أكثر من مرة رغم تحذيره سابقًا، وهو سلوك مشين ومعيب يشكل جرائم تمس المال العام وتستوجب المواجهة الحاسمة حفاظًا على حقوق النقابة والزملاء.

- وقف "ع. ع" عن مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيقات بناءً على تعدد الشكاوى المقدمة ضد المشكو في حقه، وما ثبت من إساءة استعمال حق التقاضي وطعنه المتكرر في دليل العذر بالمخالفة لأصول المهنة.

- وقف "أ. ح" عن مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيقات لما بدر منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات وعبارات غير لائقة بحق المجلس الفرعي والعام والنقيب العام، على نحو لا يتفق مع أخلاقيات المهنة وشرفها.

- وقف "إ. ص" عن مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيقات لما لاحظته وحدة الرصد بالنقابة العامة من تجاوزات منسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارات ومضامين لا تتفق مع تقاليد مهنة المحاماة وآدابها، وبما قد يمس هيبة النقابة وكرامة المهنة.

- إحالة المحامية "ر. ص" للتأديب لما بدر منها من تجاوزات وسلوك غير منضبط تجاه زملائها.