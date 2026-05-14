استمعت نيابة عتاقة في السويس لأقوال الشهود العيان في واقعة وفاة الطالب كيرلس أسامة بجامعة الجلالة، بعد قفزه من نافذة خلال أداء امتحان تحريري.

كما استمعت النيابة للأشخاص المعنيين في الجامعة بمتابعة ومراقبة الامتحانات ومدرس المادة التي كان يخوض الطالب كيرلس امتحانها، لسؤالهم عن واقعة الغش التي تداولها زملائه الطلاب وما جرى قبل قفز الطالب من النافذة.

وحضرت أسرة الطالب المتوفى أمام جهات التحقيق لسؤالهم عما إذا كان كيرلس يعاني أية أمراض صحية أو نفسية أو ظهرت عليه أية تغييرات في السلوك الفترة الماضية.

تقرير الصفة التشريحية

وكانت جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للجثمان، وما به من إصابات بعد واقعة السقوط من النافذة بالطابق الثالث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بتسليم الأسرة جثمان الطالب حيث غادرت الأسرة إلى القاهرة، حيث جرى تشييع جثمانه من كنيسة مارجرجس بمدينة هليوبليس.

وكان زملاء الطالب وبعض الشهود العيان تداولوا على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة بدأت حين اكتشف المراقب على الامتحان محاولة غش الطالب كيرلس أسامة المقيد بالفرقة الرابعة بمجال العلوم الأساسية، ليحضر على إثر ذلك مدرس المادة ويخبره باتخاذ الإجراء القانوني حيال الواقعة، وفاجئ كيرلس الجميع وقفز من النافذة.

وكان قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل الطالب كيرلس أسامة في سيارة اسعاف، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله متأثرا بإصابته.

بيان جامعة الجلالة

نعت جامعة الجلالة الأهلية في السويس، أحد طلابها بالفرقة الرابعة بكلية العلوم الأساسية بعد وفاته إثر سقوطه من الدور الثالث بأحد مباني الحرم الجامعي، وذلك أثناء انعقاد لجان الامتحانات العملية.

أوضحت جامعة الجلالة في بيان، أنه وفقًا لرواية بعض الطلاب الذين شاهدوا الواقعة لمسؤولي الأمن بالجامعة، أنهم فوجئوا بزميلهم يفتح إحدى النوافذ المقابلة لمقر لجنة الامتحان، ويلقي بنفسه من النافذة بشكل مفاجئ.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي بالجامعة تحرك فورًا للتعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، كما تم نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى المجمع الطبي بالسويس لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى المجمع.

وأكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعاملت مع الواقعة فور حدوثها بأقصى درجات السرعة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجامعة، وأن الإدارة تابعت الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات الطبية المختصة منذ اللحظات الأولى.



وأضاف أن الجامعة تعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الطالب، وتقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وزملائه وأصدقائه، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأسرة الطالب ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة عدم تداول أي معلومات غير موثقة أو اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي احترامًا لخصوصية الطالب وأسرته، وحرصًا على تحري الدقة لحين انتهاء الجهات المختصة من مباشرة أعمالها.

تقديم الدعم للمرضى النفسيين

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.