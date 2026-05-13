وصف ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل "فارس" نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، بأنه مجرم أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه بني البشر من طبع سليم وخلق قويم، حتى وقف الشيطان حائرًا أمام أفعاله.

مرافعة قوية أمام الجنايات

وأكد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، أن المتهم ارتكب جريمته بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا: "عيناه لا ترى إلا الدماء، وقلبه لا ينبض إلا بالعداء".

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، جلسة محاكمة المتهم وسط حضور أسرة المجني عليه.

استماع لمرافعات النيابة والدفاع

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة العامة، إلى جانب مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، في القضية التي أثارت حالة واسعة من التعاطف داخل الشارع البورسعيدي.

تفاصيل الجريمة

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.