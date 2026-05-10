حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي مدينة بلطيم في كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، إثر وفاة الشيخ خالد رزق تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.

أكد شقيقه إبراهيم رزق تقي الدين موظف سابق بإدارة بلطيم التعليمية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن الأسرة تلقت نبأ وفاة شقيقه عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض من خلال الأئمة المرافقين مع شقيقه في البرازيل بكل آسى وحزن.

ولفت إلى أن شقيقه الراحل من مواليد مدينة بلطيم في 30 أبريل 1962، إذ تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عام 1986.

وأوضح أن شقيقه ترك إرثًا مميزًا من الأعمال والمبادرات التي أثرت العمل الإسلامي والمجتمعي في البرازيل، منها تأسيس جمعية علي بن أبي طالب عام 1986 في مدينة ساو باولو بالبرازيل، بالإضافة إلى إنشاء المركز الإسلامي في العاصمة الباراغوانية أسونسيون.

وأضاف أنه عمل إمامًا وخطيبًا لمسجد غواروليوس في ساو باولو، وإدارة الشؤون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، بالإضافة إلى توليه منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل.

وأشار إلى أن الفقيد تميز بإنتاجه الفكري الغني فقد كتب العديد من المقالات التي تناولت قضايا إسلامية واجتماعية، وشارك بفعالية في مؤتمرات وندوات حول الإسلام والمسلمين، إذ كان له دورا بارزا في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتشجيع التعايش السلمي.

وقال إن شقيقه أسلم على يديه الآلاف من جميع الجنسيات، وأصيب بمرض الكبد منذ سنوات، إذ أجرى عدة عمليات كانت آخرهم نقل كبد من نجله "يوسف" إلى أن توفاه الله، بينما يجرى الآن الانتهاء من أوراق خروج الجثمان من المستشفى في البرازيل بعدما تأكد دفنه هناك.