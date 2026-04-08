وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على تشكيل لجان ضبط مشتركة بين مشروع سيارات الأجرة "السرفيس" ومرور القليوبية، لمواجهة ظاهرة المواقف العشوائية، على أن يتم ضبط السيارات المخالفة وإيقاف خط سيرها لمدة شهر، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة 3 أشهر مع دفع الغرامات المحددة من مشروع المواقف.

تنظيم المواقف وتحقيق الانضباط

أكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمل المواقف وتحقيق الالتزام داخل منظومة المواقف العمومية، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، ومنع التلاعب بخطوط السير، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة، خاصة في أوقات الذروة، بما يسهم في حل مشكلات التنقل والقضاء على الزحام والعشوائية.

تواجد ميداني مستمر للقضاء على المخالفات

أوضح المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، أن اللجان تستهدف التواجد الميداني المستمر والتعاون المشترك للقضاء على أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري لشوارع المحافظة، مشددًا على أن الحملات تهدف إلى إعادة حق المواطن في السير الآمن وفرض هيبة القانون.

رفض كامل للوضع الحالي

شدد محافظ القليوبية على أن الوضع الحالي للمواقف العشوائية "غير مقبول بالمرة"، مؤكدًا أن اللجان ستعمل على الحد من هذه الظاهرة، مع ضرورة وضع حلول حاسمة لإرساء الانضباط المروري ومنع التعديات على الطرق.

رسالة للسائقين واستمرار الحملات

ناشد المحافظ سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالأماكن المخصصة داخل المواقف العمومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنظيم حركة السيارات وتخفيف الزحام، مع التأكيد على استمرار الحملات وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.