لجان مشتركة فى القليوبية لملاحقة المواقف غير المرخصة وإيقاف السيارات المخالفة 3 أشهر

كتب : أسامة علاء الدين

06:17 م 08/04/2026

المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على تشكيل لجان ضبط مشتركة بين مشروع سيارات الأجرة "السرفيس" ومرور القليوبية، لمواجهة ظاهرة المواقف العشوائية، على أن يتم ضبط السيارات المخالفة وإيقاف خط سيرها لمدة شهر، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة 3 أشهر مع دفع الغرامات المحددة من مشروع المواقف.

تنظيم المواقف وتحقيق الانضباط

أكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمل المواقف وتحقيق الالتزام داخل منظومة المواقف العمومية، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، ومنع التلاعب بخطوط السير، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة، خاصة في أوقات الذروة، بما يسهم في حل مشكلات التنقل والقضاء على الزحام والعشوائية.

تواجد ميداني مستمر للقضاء على المخالفات

أوضح المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، أن اللجان تستهدف التواجد الميداني المستمر والتعاون المشترك للقضاء على أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري لشوارع المحافظة، مشددًا على أن الحملات تهدف إلى إعادة حق المواطن في السير الآمن وفرض هيبة القانون.

رفض كامل للوضع الحالي

شدد محافظ القليوبية على أن الوضع الحالي للمواقف العشوائية "غير مقبول بالمرة"، مؤكدًا أن اللجان ستعمل على الحد من هذه الظاهرة، مع ضرورة وضع حلول حاسمة لإرساء الانضباط المروري ومنع التعديات على الطرق.

رسالة للسائقين واستمرار الحملات

ناشد المحافظ سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالأماكن المخصصة داخل المواقف العمومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنظيم حركة السيارات وتخفيف الزحام، مع التأكيد على استمرار الحملات وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران