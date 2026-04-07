شاب يُقتل طعنًا خلال مشاجرة بمنطقة الكابلات فى شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

06:58 م 07/04/2026

جريمة قتل - تعبيرية

شهدت منطقة الكابلات بمسطرد في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية مشاجرة انتهت بمقتل شاب يُدعى مصطفى.م.ع، 19 عامًا، إثر تعرضه لطعنة قاتلة في الرقبة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ثم أخرج المتهم سلاحًا أبيض وطعن المجني عليه في الرقبة، ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بقيادة معاونى مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت من ضبط المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

