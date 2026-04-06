محافظ الإسكندرية وسفير فرنسا يبحثان فرص استثمارية جديدة بالمحافظة (صور)

كتب : محمد عامر

10:34 م 06/04/2026
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا والوفد المرافق
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا والوفد المرافق١
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا ٣
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا والوفد المرافق٣
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا والوفد المرافق٤
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا والوفد المرافق٢
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، ولينا بلان، القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة تخدم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

أربعة قطاعات حيوية على الطاولة

ركز اللقاء على أربع قطاعات رئيسية ضمن أولويات المحافظة: تطوير منظومة النقل، الارتقاء بالتعليم الجامعي، تطوير آليات إدارة المخلفات، وتعزيز القطاع السياحي بما يتماشى مع الهوية التاريخية للمدينة.

دور القطاع الخاص والشركات الفرنسية

أكد السفير الفرنسي أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ المشروعات التنموية، واستعرض ممثلو الوكالات والشركات الفرنسية مجموعة من المقترحات والمشروعات لنقل الخبرات الفرنسية وتوطينها في السوق السكندري.

آفاق استثمارية واعدة

اختتم الطرفان اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق لفتح مسارات جديدة للاستثمار تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع بحث فرص التوسع للشركات الفرنسية القائمة واستكشاف مجالات جديدة لضخ استثمارات في البنية التحتية والمشروعات الخدمية بالمحافظة.

الحضور الرسمي

شهد اللقاء حضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية سفير فرنسا قنصل فرنسا

