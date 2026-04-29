بعد المؤبد غيابياً.. المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لإعادة محاكمته

كتب : أحمد نصرة

12:07 م 29/04/2026

محاكمة تعبيرية

توجه المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إلى محكمة جنايات دمنهور اليوم الأربعاء، للمثول أمام القضاء وبدء إجراءات إعادة محاكمته حضورياً.

حكم غيابي سابق بالسجن المؤبد

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14 قد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على المتهم "م. أ. غ" 55 عاماً، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تفاصيل البلاغ والواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغاً من والدة الطفلتين تتهم فيه عمّهما المقيم بإحدى قرى مركز دمنهور، بهتك عرض طفلتيها البالغتين 6 أعوام، داخل محله الكائن بجوار منزلهما في نفس القرية.

تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التي جاءت مؤكدة لصحة ما ورد في البلاغ. كما جاء تقرير الطب الشرعي مؤيداً ومطابقاً لأقوال الصغيرتين، وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

فيديو قد يعجبك



5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
أخبار مصر

5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل
حوادث وقضايا

استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"