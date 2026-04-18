إعلان

11 عُمرة و5000 حاضر.. "بُهوت" بالدقهلية تشتعل بالاحتفالات في أكبر تكريم لحفظة القرآن -صور

كتب : رامي محمود

12:19 م 18/04/2026
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية
    تكريم 1600 حافظ للقرآن وأوائل الشهادات في احتفالية دينية بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية بُهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، احتفالية كبرى نظمتها جمعية “رؤية الخيرية” وسط حضور جماهيري تجاوز 5000 مواطن، في واحدة من أضخم الفعاليات المجتمعية والدينية بالمنطقة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 1600 متسابق في مسابقات حفظ القرآن الكريم، حيث تم تقديم 11 جائزة عمرة، إلى جانب عدد من الجوائز المادية، في إطار دعم وتحفيز النشء على التمسك بالقيم الدينية وتشجيع حفظة كتاب الله.

وحضر الفعالية كوكبة من نجوم دولة التلاوة والإنشاد، من بينهم الدكتور طه عبدالوهاب خبير المقامات الصوتية وعضو لجنة التلاوة، والشيخ مهنا ربيع، إلى جانب المنشد أحمد العمري، والدكتور عصام الروبي، والشيخ أحمد الصباغ، كما قدم الحفل الإعلامي الدكتور محمد محفوظ، مذيع قنوات النهار وTEN وصدى البلد.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والنائب اللواء عبدالحميد الشورى، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأهل الخير، فضلًا عن مشاركة واسعة من أهالي قرية بُهوت.

وتضمنت الفعاليات تكريم حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الشهادات الدراسية، في لفتة تقديرية لدعم التفوق العلمي وتشجيع النماذج المشرفة داخل المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، المتحدث الرسمي باسم جمعية “رؤية الخيرية”، أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن استراتيجية الجمعية الهادفة إلى دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع التفوق العلمي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس ثقة المجتمع في أنشطة الجمعية ودورها الفاعل داخل قرية بُهوت وخارجها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الدقهلية مسابقة حفظ القرآن الكريم جوائز عمرة قرية بُهوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان