أطلق مركز بحوث الصحراء مأمورية ميدانية بمحافظة جنوب سيناء، لدعم وتنمية الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية، وذلك ضمن البرنامج البحثي "تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحاري المصرية"، بهدف تعزيز التنمية المستدامة ودعم صغار المربين.

استهداف وادي السعال

وجرى تنفيذ أعمال المأمورية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، برئاسة الدكتورة رحاب الجوهري، وتضمنت مدينتي نويبع وسانت كاترين، وتحديدًا منطقة وادي سعال، تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

رصد عدد من الحالات المرضية

وأكد مركز بحوث الصحراء في بيان اليوم، أنه جرى خلال الزيارة فحص نحو 200 رأس من الحيوانات المزرعية، وأظهرت النتائج رصد عدد من الحالات المرضية، شملت ضعفًا عامًا وهزالًا في الماعز، وإصابات بالطفيليات الداخلية والخارجية في الأغنام والماعز، إلى جانب حالات إسهال وجرب في الإبل، فضلًا عن ظهور مؤشرات لسوء التغذية ونقص الكالسيوم في الدواجن.

تقديم العلاج المناسب مجانًا

وأوضح أنه جرى التعامل مع جميع الحالات من خلال تقديم العلاج المناسب مجانًا، بما في ذلك مكافحة الطفيليات، بدعم من مركز بحوث الصحراء، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمربين حول أساليب الوقاية وتحسين الرعاية الصحية للحيوانات.

إجراء الفحوصات المعملية

كما أكد القائمون على البرنامج استمرار العمل من خلال إجراء الفحوصات المعملية على العينات التي جرى جمعها، وتنفيذ دراسات وبائية للأمراض المهمة، بهدف وضع استراتيجيات فعالة للمكافحة والوقاية، بما يسهم في تنمية الإنتاج الحيواني وتحقيق الاستدامة في المناطق الصحراوية.

دعم الثروة الحيوانية

ويُعد هذا البرنامج من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مركز بحوث الصحراء لدعم الثروة الحيوانية، وتواصل المأموريات البيطرية الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار توجهات الدولة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

القائمون على المأمورية

وأشرف على المأمورية الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بالمركز، ويُنفذ البرنامج تحت قيادة الدكتورة وفاء عبداللطيف، أستاذ الميكروبيولوجي المتفرغ، وبمشاركة الدكتور إسلام وصيف، نائب رئيس البرنامج، والدكتور عادل محروس، أستاذ مساعد الأمراض المعدية، والدكتور أحمد عادل، أستاذ مساعد الأمراض الباطنة.