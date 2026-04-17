أدانت نقابة المعلمين بمحافظة بني سويف، بأشد العبارات، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن التشهير بأحد المعلمين، إلى جانب أي ممارسات تعسفية قد يتعرض لها، مؤكدة رفضها الكامل لأي تجاوزات تمس كرامة المعلم أو تنتقص من حقوقه المهنية والمعيشية.

كرامة المعلم خط أحمر

أكد مصطفى الديب، نقيب المعلمين بالمحافظة، رفضه القاطع لأي منشورات مسيئة بحق المعلمين، مشددًا على أن كرامة المعلم تمثل "خطًا أحمر" لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

وأوضح أن المعلم يعد ركيزة أساسية في العملية التعليمية والتربوية، وأن أي إساءة توجه إليه تُعد إساءة مباشرة للمؤسسة التعليمية بأكملها.

تحرك عاجل وإجراءات قانونية

أشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة أعدّت مذكرة رسمية لعرضها على النقيب العام للمعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تمهيدًا لرفعها إلى وزير الداخلية، للمطالبة بعدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المعلمين وكرامتهم.

وأكد أن ما حدث يمثل مساسًا غير مقبول بحقوق المعلم الإنسانية والمهنية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الوقائع بحسم.

دعم مستمر وحماية قانونية للمعلمين

شددت النقابة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والمهني لكل معلم يتعرض لأي تجاوز أثناء أداء عمله.

وأكدت أنه لا توجد أي مبررات للاعتداء على المعلمين أو الإساءة إليهم، ووصفت هذه التصرفات بأنها غير مقبولة تمامًا.

دور النقابة في دعم المعلمين

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة كانت ولا تزال تقف بجانب أعضائها في مختلف القضايا، حيث دعمت معلمين في عدة مدارس بمراكز المحافظة، من بينها: الحديثة بنين، طحا بوش، منشأة عاصم، خاتم المرسلين وغيرها، مؤكدًا استمرار هذا الدور دون تراجع.

المعلم أساس بناء المجتمع

واختتم نقيب المعلمين تصريحاته بالتأكيد على أن المعلم هو أساس بناء المجتمع وصانع الأجيال، مشيرًا إلى أنه لولا المعلم ما وُجد الطبيب أو المهندس أو القاضي أو المسؤول، فهو حجر الأساس لأي نهضة حقيقية.

ويأتي ذلك على خلفية ضبط معلم بعد اتهامه بالتعدي على طالب باستخدام خرطوم كهربائي، ما أسفر عن إصابته بسحجات متفرقة.