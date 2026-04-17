أقدمت سيدة تُدعى "وجدية ح" 65 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بشارع حسن يوسف بكفر مناقر بدائرة قسم أول بنها، على إلقاء نفسها في مياه نهر النيل بجوار معدية عزبة البرنس، لتلقى مصرعها في الحال، حيث سارع شهود العيان بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثمان السيدة من مياه النيل، وبالفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم أول بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة.

العثور على جثة الزوج داخل شقته

وفي تطور مفاجئ، تم إخطار زوج المتوفاة بالواقعة، إلا أن المفاجأة كانت بالعثور عليه داخل شقته جثة هامدة، وبها آثار ترجح وجود شبهة جنائية، ما فتح الباب أمام احتمالات جنائية متعددة حول الواقعة.

كردون أمني فى مكان الحادث

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الواقعتين، وبدأت في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، في إطار خطة موسعة لكشف ملابسات الحادث وبيان حقيقة العلاقة بين الواقعتين.

جهود مكثفة لكشف لغز الواقعة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها، في ظل ترقب من أهالي المنطقة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادثين.

جهود الدولة فى تقديم الدعم النفسي للمرضى

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.