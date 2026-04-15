4 مرشحين في القائمة النهائية.. رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة

كتب : جمال محمد

08:59 م 15/04/2026

لجنة اختيار عميد كلية الزراعة

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، جلسة لجنة اختيار عميد كلية الزراعة، لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل المنصب، في إطار حرص الجامعة على اختيار قيادات أكاديمية قادرة على تحقيق التطوير المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الزراعة كلًّا من: الدكتور عاطف عبد المحسن عبد الرحمن، والدكتور عمرو أحمد محمود همام، والدكتور أحمد صلاح محمد حسين، والدكتور سمير أحمد سيد محمد، حيث استعرض المرشحون خلال المقابلات رؤاهم وخططهم المستقبلية لتطوير الكلية.

وشهدت أعمال اللجنة مشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية، ضمّت الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نواب رئيس الجامعة السابقين، إلى جانب الدكتور علي محمد شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور إيمان طه، الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، وعميدها الأسبق.

وتناولت العروض المقدمة برامج أكاديمية وإدارية متكاملة، ركّزت على دعم البحث العلمي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا ودوليًا، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب طرح آليات تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية بما يخدم الطلاب ويواكب متطلبات العصر.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تولي أهمية كبيرة لاختيار قياداتها الأكاديمية وفق معايير دقيقة تقوم على الكفاءة والتميز، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم بمنتهى الشفافية والحيادية، بما يضمن اختيار أفضل الكوادر القادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق رؤية الجامعة في التميز والريادة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
قرار عاجل بشأن لوبا الحلو في واقعة هجوم شبل أسد على طفلة بالسيرك القومي
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن لوبا الحلو في واقعة هجوم شبل أسد على طفلة بالسيرك القومي
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة
أخبار مصر

انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
حوادث وقضايا

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
حوادث وقضايا

بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9