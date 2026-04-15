ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، جلسة لجنة اختيار عميد كلية الزراعة، لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل المنصب، في إطار حرص الجامعة على اختيار قيادات أكاديمية قادرة على تحقيق التطوير المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

القائمة النهائية للمرشحين

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الزراعة كلًّا من: الدكتور عاطف عبد المحسن عبد الرحمن، والدكتور عمرو أحمد محمود همام، والدكتور أحمد صلاح محمد حسين، والدكتور سمير أحمد سيد محمد، حيث استعرض المرشحون خلال المقابلات رؤاهم وخططهم المستقبلية لتطوير الكلية.

وشهدت أعمال اللجنة مشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية، ضمّت الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نواب رئيس الجامعة السابقين، إلى جانب الدكتور علي محمد شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور إيمان طه، الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، وعميدها الأسبق.

برامج المرشحين

وتناولت العروض المقدمة برامج أكاديمية وإدارية متكاملة، ركّزت على دعم البحث العلمي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا ودوليًا، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب طرح آليات تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية بما يخدم الطلاب ويواكب متطلبات العصر.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تولي أهمية كبيرة لاختيار قياداتها الأكاديمية وفق معايير دقيقة تقوم على الكفاءة والتميز، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم بمنتهى الشفافية والحيادية، بما يضمن اختيار أفضل الكوادر القادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق رؤية الجامعة في التميز والريادة.