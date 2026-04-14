أُعيد المتهم بقتل والدته وأشقائه الخمسة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه في الإسكندرية، مُرحلًا من مستشفى العباسية للصحة النفسية، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

وأفاد مصدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عرض المتهم المدعو "ر.و.م"، على قاضي التجديدات لاستكمال الإجراءات القانونية.

لبيان قواه العقلية والنفسية.. إيداع المتهم مستشفى العباسية

وكانت أصدرت جهات التحقيق بالإسكندرية، قرارًا بإيداع المتهم "ر.و.م"، المتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة في واقعة "مذبحة كرموز"، مستشفى العباسية للطب النفسي بالقاهرة، وذلك لإخضاعه للفحص الطبي الشامل والكشف على قواه العقلية ونفسيًا، تمهيدًا لاستلام تقرير طبي مفصل يحدد مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت وقوع الجريمة.

وكان قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وجاء هذا الإجراء بعد قيام المتهم بتمثيل الجريمة أمام فريق النيابة العامة، وصدور قرارات سابقة بإجراء تحليل مخدرات له، للوقوف على كافة الأبعاد المادية والذهنية للواقعة التي راح ضحيتها أم و5 من أطفالها.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بقيام شاب بمحاولة انتحار من الطابق 13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الشقة الواقعة بالطابق الـ 6؛ حيث عُثر على 6 جثامين لسيدة في العقد الخامس، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا.

وتبين من المناظرة أن الجثث ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات قطعيًا باليدين والرقبة، وفي بداية حالة تعفن رمي.

وعثر رجال الأدلة الجنائية بمسرح الحادث على عدة شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لمضاهتها بجثث المتوفين.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة المكونة من أم وخمسة أبناء، مقيمون في كرموز بدون وجود الأب المقيم بدولة عربية، وكانت الأم قد اكتشفت إصابتها بالسرطان، وحين حاولت التواصل مع زوجها الذي يعمل بالخارج لطلب الدعم، أبلغها بطلاقها وزواجه من أخرى وامتناعه عن الإنفاق عليهم مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات، حيث أقر بأن والدته أبلغته منذ 4 أيام بضرورة إنهاء حياتهم جميعًا نظرًا لظروف المعيشة ورفض والدهم - يحمل جنسية دولة عربية ومقيم بدولة عربية أخرى- الإنفاق عليهم.

وأقر المتهم بأن والدته أرسلت شقيقه الثالث (يحيى و. م. م.) لشراء شفرات حلاقة "أمواس" من محل بقالة مجاور، ثم نفذ هو ووالدته الجريمة بتاريخ 17 مارس الجاري بإحداث الإصابات المذكورة للأطفال الخمسة بناءً على اتفاق مسبق، ثم قامت الأم بإنهاء حياتها، بينما حاول هو الانتحار عدة مرات ولم يتمكن إلا بالصعود لسطح العقار في يوم البلاغ.

