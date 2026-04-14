مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

07:25 م 14/04/2026

حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي " بهبشين- أبو صير "، شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي " بهبشين- أبو صير "، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء الضحايا

تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ع. ع. ط." (28 عامًا)، و "ن.ف. م." (50 عامًا)، و إصابة "ع. م. م" (50 عامًا) – جرح قطعي بالوجه وسحجات وكدمات، "م. ع. ط." (25 عامًا) – اشتباه كسر بالضلوع، "ك إ. ع." (45 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، "ع. ث. ت." (27 عامًا) – سحجات وكدمات، "ج. ع. ط." (35 عامًا) – سحجات وكدمات، "ع.س. ع." (42 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، "أ .ع. ع." (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، "إ. ط. ن." (26 عامًا) – كدمات وسحجات، "م أ. م." (40 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، "م.ر .ز" (30 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، "أ.ج م." (50 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "م. م. م." (26 عامًا) – كدمات وسحجات

نقل الضحايا وبدء التحقيقات

تم إيداع جثتي المتوفين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص مستشفى بني سويف الجامعي طريق بني سويف الزراعي

