تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال رصف وتطوير محيط مزلقان المعلمين عند مطلع ومنزل كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى، إلى جانب متابعة استكمال وضع الطبقة السطحية الأسفلتية النهائية بشارع ترعة عبدالله بمنطقة المعلمين الجديدة بطول 700 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري.

مرافقة قيادات تنفيذية خلال الجولة

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

تحسين السيولة المرورية بمزلقان المعلمين

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال الرصف قبل وبعد قضبان السكة الحديد بمزلقان المعلمين، والذي يُعد من النقاط المرورية الحيوية لوقوعه مباشرة عند مطلع ومنزل الكوبري، حيث يتم ضبط مناسيب الطريق لتحقيق أعلى درجات الاستواء والانسيابية، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والحد من التكدسات المرورية التي كانت تعاني منها المنطقة سابقًا.

شارع ترعة عبدالله محور مروري حيوي

كما تابع المحافظ أعمال استكمال الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع ترعة عبدالله، الذي يمثل محورًا مروريًا مهمًا يربط بين الطريق الدائري ومنطقة المعلمين، ويمتد ضمن الخطط المستقبلية حتى قرية درنكة، بما يعزز كفاءة الربط بين المناطق السكنية ويخفف الضغط عن المحاور الرئيسية.

التأكيد على الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية

واستمع اللواء محمد علوان إلى شرح تفصيلي من مدير عام مديرية الطرق والنقل حول مراحل التنفيذ ومعدلات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتطبيق المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان تنفيذ أعمال ذات جودة عالية، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية.

متابعة مستمرة للارتقاء بشبكة الطرق

وأكد محافظ أسيوط أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير، لضمان تنفيذها وفق المعايير المقررة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في النهوض بقطاع الطرق بالتوازي مع مختلف القطاعات الخدمية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.