السيطرة على حريق داخل مستشفى جامعة المنصورة

كتب : رامي محمود

05:32 م 13/04/2026

حريق نشب داخل مستشفى جامعة المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع العاملين في النوبتجية، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل غرفة الأرشيف الطبي بالطابق الرابع، بالقرب من قسم 13 عظام، داخل مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي بمحافظة الدقهلية.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقى عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى أحمد نوافي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق داخل مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي.

السيطرة على الحريق وإخلاء المرضى

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود داخل غرفة الأرشيف الطبي بالطابق الرابع، بجوار قسم 13 عظام.
وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بمساعدة العاملين في النوبتجية، مع إخلاء الطابق من المرضى كإجراء احترازي لمنع تعرضهم للاختناق.

التحقيقات وبيان الأسباب

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والإدارة العامة لجامعة المنصورة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
ومن المقرر انتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى جامعة المنصورة حريق داخل مستشفى الدقهلية

