تحول صباح "شم النسيم" إلى فاجعة بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق "الفيوم/ بني سويف" الزراعي، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة ابن عمه بإصابات خطيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية "هوارة عدلان"، ما تسبب فى وفاة الشاب محمد مصطفى عيد (17 عاماً)، وإصابة ابن عمه محمد خالد عيد (18 عاماً)، وكلاهما مقيمان بقرية اللاهون، وذلك أثناء خروجهما للتنزه تزامناً مع احتفالات عيد الربيع.



كواليس الواقعة

وكشفت تحريات العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، وأثناء محاولة قائد الدراجة تفادي سيارة أجرة "ميكروباص"، وقع الاصطدام العنيف، مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

ونظراً لخطورة الحالة الصحية للمصاب، جرى نقله على الفور إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان المتوفى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بمركز الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وإصدار تصاريح الدفن.