في صباح بدا عاديًا بقرية الشورانية التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج خرجت سيدة مُسنة بصحبة حفيديها، يستقلون سيارة ملاكي "تمناية"، قاصدين مدينة المراغة لتوقيع الكشف الطبي لدى أحد الأطباء، لم يكن في ذهنهم أن تلك الرحلة القصيرة ستتحول إلى واحدة من أكثر الحوادث ألمًا في ذاكرة أهالي المحافظة.

لحظة غفلة غيّرت كل شيء

على متن العبّارة النهرية وقبل الوصول إلى المرسى الغربي بمدينة المراغة بلحظات قليلة، حدث ما لم يكن متوقعًا، حيث عبث أحد الطفلين بعصا تغيير السرعات داخل السيارة، لتتحرك فجأة وتنزلق من أعلى العبّارة، وتسقط في مياه نهر النيل، في مشهد صادم تجمّدت له القلوب قبل العيون.

صرخات ومياه تبتلع الحكاية

لم تكن هناك فرصة كافية للنجاة، في ثواني معدودة، اختفت السيارة تحت سطح المياه، وارتفعت صرخات الاستغاثة، بينما وقف شهود العيان عاجزين أمام سرعة المأساة وعمق مياه نهر النيل وشدة التيار بالقرب من المرسى وشدة المياه بسبب محركات العبارة حاول البعض التدخل، لكن التيار كان أسرع، والحادث كان أقسى من أن يقاوم بسهولة.

حزن يخيم بدلًا من الاحتفال

في ذلك اليوم الذي تزامن مع أجواء أعياد الربيع وعيد القيامة، فلم تخرج الأسر للتنزه كعادة البعض بدلًا من ذلك، واحتشد الآلاف على كورنيش النيل في موقع الحادث، يراقبون في صمت ثقيل محاولات الإنقاذ، وقد تحولت فرحة المناسبة إلى حالة من الحزن الجماعي.

محاولات إنقاذ وأمل يتلاشى

دفعت الأجهزة المختصة بقوات الإنقاذ النهري التي بدأت عمليات تمشيط واسعة في موقع الحادث، وتمكنت الفرق من انتشال جثمان المدعوة سيدة حسين محمد 65 عامًا، بينما استمر البحث عن حفيديها حبيبة 11 عامًا، ومحمد 7 سنوات.

