"خلي بالكم من ولادي".. بهذه الوصية المكتوبة وثقت سيدة بالإسكندرية لحظاتها الأخيرة فجر اليوم الأحد، قبل سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة، فيما تباشر أجهزة الأمن بالإسكندرية تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة التي جرى تصويرها عبر "بث مباشر".

تفاصيل البث المباشر والرسالة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو البث المباشر الذي جرى تداوله، السيدة "بسنت س." وهي توجه رسالة أخيرة قبل رحيلها، قالت فيها: "حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش".

وكانت الراحلة قد دونت منشورًا قبل البث توصي فيه على أبنائها "خلي بالكم من ولادي"، قبل أن تسقط من شرفة المسكن وسط محاولات من المتابعين لثنيها عن قرارها عبر التعليقات.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان بمحيط العقار أن الحادث وقع بالتزامن مع صلاة الفجر؛ حيث سمع عامل أمن بشركة مجاورة صوت ارتطامًا قويًا، ليفاجأ بانتشار أمني وسيارات الإسعاف أسفل البناية.

كما أشار حارس عقار مجاور إلى تجمع المصلين عقب خروجهم من المسجد فور وقوع الحادث.

وتكثف أجهزة الأمن بنطاق قسم شرطة سيدي جابر جهودها لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر بلاغًا رسميًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

الدولة تقدم الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.