السيطرة على حريق بشركة أخشاب في كرموز بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:47 م 08/03/2026

السيطرة على حريق بشركة أخشاب في الإسكندرية ١

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من نجدة الإسعاف بنشوب حريق في إحدى شركات الأخشاب الواقعة خلف الموقف الجديد بنطاق دائرة القسم.

تحرك فوري وإخماد النيران

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية معززة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق. وعند الفحص، تبين أن النيران اندلعت في شركة متخصصة في تصنيع الباركية، ونجحت الفرق في محاصرة الحريق وإخماده تمامًا قبل امتداده إلى الشركات والمحلات المجاورة.

إجراءات قانونية ومتابعة التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة المعاينة والكشف عن أسباب نشوب الحريق، مع استمرار متابعة فرق الدفاع المدني لضمان عدم تكرار الحوادث.

السيطرة على حريق بشركة أخشاب في الإسكندرية ٢

حريق الإسكندرية كرموز الحماية المدنية مديرية أمن الإسكندرية شركة أخشاب

