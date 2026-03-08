إعلان

بعد وفاة الأم في غرفة العمليات.. حكم مشدد على طبيبة نساء وتوليد بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:53 م 08/03/2026

محاكمة تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، الطبيبة "ع، أ، م"، المختصة في النساء والتوليد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد ثبوت تقصيرها وإهمالها في تقديم الرعاية الطبية أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، ما أدى إلى وفاة سيدة في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

جلسة المحكمة وطاقمها

عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، محمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبدالغني، حيث أصدرت المحكمة حكمها بعد الاطلاع على كافة الأدلة ونتائج التحقيقات.

ملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يناير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليها تتهم خلاله الطبيبة بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنتهم أثناء إجراء عملية الولادة القيصرية بأحد العيادات الخاصة بالمركز.

الإجراءات القانونية

تم ضبط الطبيبة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالتها بعد ذلك إلى محكمة جنايات المنيا للفصل في القضية، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

جنايات المنيا أخبار المنيا معاقبة طبيبة بالمنيا عيادات الصحة بالمنيا إهمال طبي

