السعودية: قتيلين و12 مصابًا منذ بدء الحرب إثر سقوط مقذوف على منطقة سكنية

كتب : مصراوي

07:11 م 08/03/2026

صواريخ باليستية

أ ب

أعلنت الدفاعات المدنية في السعودية، مساء الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بعد سقوط مقذوف عسكري على منطقة سكنية في محافظة الخرج.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في بيان إن القتيلين يحملان الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، فيما جميع المصابين من الجنسية البنجلاديشية.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع نتيجة سقوط قذيفة عسكرية في منطقة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وقوع الضحايا وإصابة عدد من المقيمين.

وتعد هذه أول خسائر بشرية تعلنها السعودية منذ اندلاع الحرب في المنطقة قبل نحو أسبوع.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج إيران السعودية مقتل خامنئي

