أعلن المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، اليوم السبت، رصد مخالفات تتعلق بإهدار المال العام عبارة عن صرف أسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتلاعب في الحيازات الزراعية وغيرها من مخالفات في جمعيتين زراعيتين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، برصد المخالفات الإدارية والمالية من قبل لجان المتابعة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى عرض تقرير يشمل جميع تلك المخالفات على المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ لاتخاذ اللازم حيالها بإحالتها إلى الجهات المعنية تمهيدًا لإعمال شئونها حفاظًا على المال العام.

وقال إن هناك استمرارًا في أعمال الرقابة والمتابعة على الجمعيات بكافة نواحي المحافظة دون تهاون حيال أية مخالفات يجرى رصدها ضمانًا لإحكام الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.