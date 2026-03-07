إعلان

بسبب التلاعب في الأسمدة والحيازات.. إحالة مخالفات جمعيتين زراعيتين بكفر الشيخ للتحقيق

كتب : إسلام عمار

04:45 م 07/03/2026

المهندس فخري منصور باز وكيل وزارة الزراعة بكفر الش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، اليوم السبت، رصد مخالفات تتعلق بإهدار المال العام عبارة عن صرف أسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتلاعب في الحيازات الزراعية وغيرها من مخالفات في جمعيتين زراعيتين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، برصد المخالفات الإدارية والمالية من قبل لجان المتابعة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى عرض تقرير يشمل جميع تلك المخالفات على المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ لاتخاذ اللازم حيالها بإحالتها إلى الجهات المعنية تمهيدًا لإعمال شئونها حفاظًا على المال العام.

وقال إن هناك استمرارًا في أعمال الرقابة والمتابعة على الجمعيات بكافة نواحي المحافظة دون تهاون حيال أية مخالفات يجرى رصدها ضمانًا لإحكام الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس فخري منصور باز كفر الشيخ أسمدة زراعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مطربة مثيرة للجدل".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

"مطربة مثيرة للجدل".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
رياضة محلية

"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان