قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو "دينا علاء" بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإنهاء حياتها عمدًا بوابل من الرصاص.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار حسام نزيه عبده، وسكرتارية كيرلس الراوي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها داخل مسكنهما. وكشفت التحريات عن وقوع مشادات انتهت بمأساة إنسانية هزت الرأي العام السكندري.

سيناريو "الطلقات القاتلة"

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش. ع. م" بيّت النية على التخلص من زوجته، حيث استل سلاحًا ناريًا من خزينته الخاصة. وبالرغم من محاولة المجني عليها (لاعبة الجودو) ثنيه عن استخدام السلاح خشية إيذائه لنفسه، إلا أنه أطبق بيديه على عنقها محاولاً خنقها.

الاستغاثة الأخيرة أمام الصغار

وأفادت أوراق القضية أن الضحية نجحت في الإفلات من قبضة يده وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة بالجيران، إلا أن المتهم لم يبالِ بصرخاتها ولا بحالة الهلع والفزع التي سيطرت على قلوب أطفالهما الصغار، وقام بإمطارها بوابل من الطلقات النارية التي استقرت في جسدها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

باشرت النيابة العامة التحقيقات عقب الحادث، والتي انتهت بإحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد في يناير الماضي، إلى أن صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد العقوبة القصوى السجن المؤبد جزاءً لما اقترفته يداه.