بالأرقام.. تداول 12 ألف طن بضائع ووصول 10 سفن بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

10:10 ص 30/03/2026

ميناء سفاجا

رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 12000 طن بضائع و986 شاحنة و188 سيارة، وذلك في ظل استقرار حالة الطقس.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و703 شاحنات و40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و283 شاحنة و148 سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين أربع سفن وهي Alcudia Express، وPan LiLi، وعمان، والحرية، بينما تغادر ثلاث سفن وهي POSEIDON EXPRESS، ووادي الكرنك، وأمل. وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين PELAGOS Express وPOSEIDON EXPRESS، وغادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.

فيما شهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1752 راكباً.

