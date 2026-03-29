

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، بالإعدام شنقًا لشقيقين بعد إدانتهما بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخر، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

أمر الإحالة والوقائع

كشفت أوراق القضية رقم 29928 لسنة 2022 جنايات القناطر الخيرية أن المتهمين الأربعة، شملوا شقيقي المتهمين السابقين المحكوم عليهما بالإعدام، عقدوا العزم على قتل المجني عليه "أحمد محمد عبد العزيز بحيري" إثر خلافات سابقة. أعد المتهمون أسلحة نارية "فرد خرطوش" وذخائر، بالإضافة إلى سكاكين، وتوجهوا إلى مكان تواجده.

تفاصيل الجريمة

ترصد المتهمون للمجني عليه أمام مسكنه، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا استقر في صدره، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، ثم انهال باقي المتهمين عليه بالسكاكين، محدثين طعنات قاتلة في الرأس ومختلف أنحاء الجسد، ما أدى إلى وفاته وفق تقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل شخص آخر

اقترن الحادث بمحاولة قتل آخر يُدعى "إبراهيم عبد المنعم إبراهيم" الذي حاول إنقاذ المجني عليه، فانهال المتهمون عليه بالسكاكين محدثين إصابات بالغة كادت تودي بحياته، لكن إسعافه حال دون ذلك.

حيازة أسلحة غير قانونية

أكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا غير مرخص "فرد خرطوش" وذخائر، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

الحكم والإجراءات القانونية

صدر الحكم بعد ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، واستيفاء كافة الأدلة والتحقيقات التي أكدت سبق الإصرار والترصد في تنفيذ الجرائم.