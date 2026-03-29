تنظر، محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور، وباحث قانوني، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري داخل مصلحة الشهر العقاري بمحافظة البحيرة، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لصالح متهم هارب، بهدف الاستيلاء على محل تجاري بمحافظة الإسكندرية.

قرار الإحالة

كشفت أوراق القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025 أن المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهم استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، حيث شمل قرار الإحالة المتهمين "رشا إ.ز"، و"محمد م.ع"، إضافة إلى متهم ثالث "مصطفى ن.م" هارب، وصدر قرار بضبطه وإحضاره.

تزوير متعمد

أوضحت التحقيقات أن الواقعة تضمنت تزويرًا ماديًا ومعنويًا متعمدًا، حيث أثبت المتهم الثاني حضور شخص على خلاف الحقيقة، لتمكين المتهم الهارب من استخراج توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تابع لهيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين، فيما قامت المتهمة الأولى بتذييل المحرر بخاتم شعار الجمهورية رغم علمها بتزويره، ما تسبب في ضياع حقوق الدولة والإضرار بصاحب الشأن الأصلي.

دفوع مرتقبة

أكد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، أن جلسة اليوم ستشهد تقديم دفوع جديدة قد تؤثر على مسار القضية، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يواصل فحص أوراق القضية بدقة، تمهيدًا لعرض كافة الأوجه القانونية أمام المحكمة، مع التأكيد على الثقة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إظهار الحقيقة كاملة.