لترشيد الكهرباء.. حملات مكثفة في بني سويف لمتابعة الالتزام بقرار الغلق (صور)

كتب : حمدي سليمان

11:45 م 28/03/2026
    حملات مكثفة في بني سويف لمتابعة الالتزام بقرار الغلق (3)
بدأت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، تنفيذ ومتابعة قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال العامة والمنشآت التجارية، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً ولمدة شهر كامل.

المحافظ يشدد على الحملات الميدانية

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى المراكز والمدن والقرى، لضمان التزام أصحاب الأنشطة بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط بالشارع.

المرور على الشوارع والمناطق الحيوية

وأوضح رؤساء المدن أن الحملات الميدانية بدأت بالفعل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشملت المرور على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، مع استمرار الحملات على مدار اليوم والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

مواعيد الغلق والاستثناءات

أشار المحافظ إلى أن القرار ينص على غلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في الساعة 9 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

كما يشمل القرار غلق الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية في نفس المواعيد، مع استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بطبيعة عملها.

التنسيق لضمان الانضباط وترشيد الكهرباء

شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الحازم للقرار، بما يحقق الانضباط في الشارع، ويسهم في تقليل استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية.

