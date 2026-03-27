انتقامًا من المخالفات.. ضبط 3 متهمين أحرقوا سيارة مسؤول بتموين البحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:32 م 27/03/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض اشتعال النيران في سيارة رئيس الرقابة التموينية بمدينة إدكو، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص من أصحاب المصالح المرتبطة بالقطاع التمويني، وجرى ضبطهم.

تفاصيل البلاغ والسيطرة على الحريق

تلقى مأمور مركز شرطة إدكو، بلاغًا من رئيس الرقابة التموينية، يفيد باندلاع حريق مفاجئ في سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام منزله بدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وكشفت المعاينة وجود شبهة جنائية.

تحريات المباحث

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وحصر المشتبه بهم من الصادر ضدهم مخالفات تموينية مؤخرًا، وأسفرت التحريات عن أن وراء الواقعة تاجر تمويني واثنين من أصحاب المخابز البلدية، بدافع الانتقام.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وكاميرات المراقبة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد ترهيب المسؤول التمويني لإثنائه عن أداء عمله الرقابي.

وتحرر المحضر رقم 2199 لسنة 2026 جنح إدكو، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة السيارة وإعداد تقرير فني، وكلفت المباحث باستكمال التحريات.





