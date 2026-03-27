أعلن الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف الجامعة بمؤشرات التصنيفات الأكاديمية العالمية المرجعية لتقييم جودة الجامعات وبرامجها الأكاديمية سيرتفع لـ5 سنوات مقبلة بعد الاكتشاف العلمي المذهل الذي نجح فى تحقيقه مركز الحفريات الفقارية بالجامعة ونشر ورقة بحثية للدكتورة شروق الاشقر، بمجلة sceince العملية عن أسلاف القردة العليا التي كانت تعيش بمصر منذ 15 مليون عاما.

وقال نائب رئيس الجامعة ان الجامعة مستمرة في دعم باحثيها وتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز العلمي؛ إيمانًا بدور البحث العلمي في تعزيز مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا، وترسيخ قوتها الناعمة.

كما أكد أن النشر في مجلة Science يعد نتاجًا مباشرًا لسياسات مؤسسية تدعم التميز البحثي وتعزز النشر الدولي في الدوريات ذات التأثير المرتفع، فضلا عن بناء قدرات الباحثين وتوفير بيئة بحثية محفزة تقوم على التكامل بين التخصصات والانفتاح على الشراكات الدولية، بما يسهم في إنتاج معرفة علمية قادرة على المنافسة عالميًا وتعزيز مكانة مصر العلمية.

يذكرام الفريق البحثي حرص على أن تعكس التسمية الهوية المصرية؛ إذ يجمع اسم "مصريبثيكس" بين "مصر" والكلمة اليونانية "بيثيكوس" بمعنى "قرد"، بينما يشير "موغراينسيس" إلى وادي المغرة، موقع الاكتشاف.

وحقق الفريق إنجاز علمي مصري بارز، بقيادة الدكتور هشام سلام في نشر دراسة بمجلة Science العالمية، لبحث علمي ينجز وينشر بالكامل من داخل مؤسسة مصرية بكشف نوع جديد من أسلاف القردة العليا عُثر عليه في صحراء مصر الغربية ويعود إلى 18 مليون سنة، ما يقدّم أول دليل على وجود هذه الكائنات في شمال أفريقيا ويعيد رسم خريطة تطور القردة العليا عالميًا.