إعلان

قطع الكهرباء والمياه بعدة مناطق ببني مزار لمدة ثلاثة أيام -الأماكن والمواعيد

كتب : جمال محمد

02:42 م 27/03/2026

قطع الكهرباء والمياه بعدة مناطق ببني مزار لمدة ثلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة بني مزار لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غداً السبت.

وأوضحت المحافظة أنه بناءً على بيان هندسة كهرباء بني مزار، فمن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً عن بعض القرى مما سيؤدي إلى توقف بعض محطات المياه، وبيانها كالتالي:

يوم السبت 2022/3/28 محطة مياه صندفا.

يوم الإثنين 2022/3/30 محطات مياه (شلقام - إعطو - معصرة حجاج).

يوم الثلاثاء 2022/3/31 محطتي مياه صندفا والفرجاني.

وأوضحت الوحدة المحلية ببني مزار أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً بالمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنيا مدينة بني مزار قطع الكهرباء والمياه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
زووم

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"

وسط تشدد إيران.. الإمارات تدفع لإنشاء تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

وسط تشدد إيران.. الإمارات تدفع لإنشاء تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
من واشنطن إلى طهران.. هل تشكل الجندية الأمريكية السابقة مونيكا ويت تهديدًا
شئون عربية و دولية

من واشنطن إلى طهران.. هل تشكل الجندية الأمريكية السابقة مونيكا ويت تهديدًا
رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
أخبار المحافظات

رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟