أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة بني مزار لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غداً السبت.

وأوضحت المحافظة أنه بناءً على بيان هندسة كهرباء بني مزار، فمن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً عن بعض القرى مما سيؤدي إلى توقف بعض محطات المياه، وبيانها كالتالي:

يوم السبت 2022/3/28 محطة مياه صندفا.

يوم الإثنين 2022/3/30 محطات مياه (شلقام - إعطو - معصرة حجاج).

يوم الثلاثاء 2022/3/31 محطتي مياه صندفا والفرجاني.

وأوضحت الوحدة المحلية ببني مزار أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً بالمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.