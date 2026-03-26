جامعة المنصورة تكتشف نوعًا جديدًا من القردة

أعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، عن تحقيق إنجاز علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية، عبر اكتشاف نوع جديد من القردة القديمة عاش قبل نحو 18 مليون سنة في الصحراء الغربية بمصر، ونشر الانجاز في مجلة Science.

فريق البحث والاكتشاف

تم الاكتشاف عبر فريق مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة بقيادة الدكتور هشام سلام وبمشاركة الدكتورة شروق الأشقر، حيث عُثر على حفريات تعود لنوع جديد أُطلق عليه اسم "مصر ديثكس"، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه الذي يتم بقيادة مصرية خالصة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عمداء الكليات.

أهمية الاكتشاف علميًا

يحمل الاكتشاف قيمة علمية كبيرة، إذ يغير المفاهيم السائدة حول أماكن نشأة وتطور القردة العليا، التي كان يعتقد سابقًا أن وجودها اقتصر على مناطق شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا.

وأكد الفريق أن العثور على هذا النوع في شمال أفريقيا يمثل دليلًا جديدًا على تنوع وانتشار القردة القديمة في مناطق لم تكن معروفة من قبل، ما يفتح الباب لإعادة دراسة تاريخ تطور الرئيسيات في القارة.

تقنيات البحث ودقة النتائج

اعتمد الباحثون على أساليب حديثة لدراسة شجرة النسب والتطور، ما ساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة تعزز قيمة الاكتشاف عالميًا، وتضع مصر في موقع متقدم على خريطة البحث العلمي في مجال الحفريات.

إسهامات أخرى لمركز الحفريات

يُعرف مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة باكتشافاته المذهلة، منها:

- ديناصور منصورا سورس: أول ديناصور مصري في الواحات الداخلة يعود للعصر الطباشيري (90–65 مليون سنة).

- تمساح واديسوكس: عمره 80 مليون سنة، أحد أقدم أفراد الديروصوريدات البحرية.

- MENE SP: نوع جديد من سمكة القمر عاش قبل 56 مليون سنة، يوضح استجابة الأسماك للتغيرات المناخية القديمة.

- باستيتودون: نوع جديد من الثدييات المفترسة اكتُشف بجبل قطراني بالفيوم.

- حوت توتسيتس: جنس من أسلاف الحيتان المنقرضة عاش قبل 410 مليون سنة.

- ديناصور هابيل: مفترس عاش قبل 59 مليون سنة بالواحات البحرية بالصحراء الغربية.

- فأر سفروتس: أول تسجيل لعينات الجمجمة من جنس القوارض القديم بعمر 34 مليون سنة.

- حوت الفيوم البرمائي: عاش قبل 43 مليون سنة ويعتبر من أكبر الحيتان في قارة أفريقيا آنذاك.

- تمساح WAHASUCHUD: عاش قبل 70 مليون سنة، وكان فريسة وداعمة لسلسلة غذائية مع منصورا سورس.

- سمكة QARMOUTUS: قرموط طويل المدى عاش قبل 40 مليون سنة بوادي الحيتان بالفيوم، ربما كانت فريسة لحوت الباسيلوصورس.