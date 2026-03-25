

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، إيقاف رحلات البالون الطائر اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، كإجراء احترازي، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئ تضرب البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وشهدت سماء البر الغربي بالأقصر توقفًا كاملًا لتحليق البالون، وسط رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى داخل المحافظة، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول.

وشددت الأجهزة التنفيذية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء نشاط الرياح، خاصة مع احتمالية إثارة الأتربة وانخفاض الرؤية، ما قد يؤثر على حركة الطرق والنقل.