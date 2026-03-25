إعلان

لمدة يومين.. توقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : مصراوي

08:25 ص 25/03/2026

وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الأقصر- محمد محروس:

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، إيقاف رحلات البالون الطائر اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، كإجراء احترازي، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئ تضرب البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وشهدت سماء البر الغربي بالأقصر توقفًا كاملًا لتحليق البالون، وسط رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى داخل المحافظة، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول.

وشددت الأجهزة التنفيذية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء نشاط الرياح، خاصة مع احتمالية إثارة الأتربة وانخفاض الرؤية، ما قد يؤثر على حركة الطرق والنقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)