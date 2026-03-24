قصة كفاح عاشتها السيدة أماني ثابت محمد، الحاصلة على لقب الأم المثالية لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء، مع نجلها المصاب بضمور في القشرة المخية، بين العيادات والمستشفيات على أمل أن تتحسن حالته الصحية.

رحلة كفاح 16 عاما

قالت السيدة أماني، أنه أم لثلاث أبناء، الأول في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة، والثاني في الفرقة الأولى بكلية التمريض، والثالث ضياء البالغ من العمر الآن 16 عامًا، والذي تعيش معه رحلة كفاح منذ ولادته، بعد أن اكتشف الأطباء إصابته بضمور في الخلايا الجذعية للمخ، مما جعلته لا يتحرك إلا من خلال كرسي متحرك.

التنقل بين أطباء المخ والعصاب والعلاج الطبيعي

وأوضحت أنها بدأت رحلة علاجه وهو لم يتجاوز الـ 40 يومًا، واضطرت إلى ترك شرم الشيخ بصحبة أبنائها الثلاث والذهاب بهم إلى محافظة المنوفية، وترك زوجها في شرم الشيخ حيث عمله، لخوض رحلة علاج طويلة استغرقت 10 سنوات، كانت تتنقل فيها بين أطباء المخ والعصاب، والعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على تنفيذ كافة تعليمات الأطباء، ولم تتوانى عن عرضه على أي جهة طبية أملًا في شفائه.

التبرع بالخلايا الجذعية

وأكدت أن الأطباء طلبوا منها إجراء عملية جراحية لضياء، تتضمن زراعة خلايا جذعية له، فقررت التبرع له بالخلايا الجذعية، مشيرة إلى أنه عقب إجراء هذه الجراحة بدأت حالته الصحية في التحسن الطفيف، وبعدها نصحها الأطباء بضرورة تواصل وتفاعل "ضياء" مع والده، لذا قررت العودة إلى مدينة شرم الشيخ مرة الأخرى.

تواصل قصة الكفاح

وأضافت أنها خلال رحلة كفاحها مع "ضياء" لم تقصر في حق أبنائها، ولكنها تأقلمت هي ونجليها على ظروف شقيقهم الأصغر لمدة 16 عامًا، حتى لحقوا بالتعليم الجامعي بمدينة طور سيناء، مشيرة إلى أنها مازالت تواصل رحلة كفاحها مع "ضياء" وأشقائه حتى يصلوا إلى بر الأمان.