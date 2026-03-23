

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طفلين شقيقين مصرعهما، غرقًا إثر سقوطهما في مياه بحر البشمة في نطاق قرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، خلال استقلالهما مع والدهما دراجة نارية أثناء عودتهم للمنزل في قرية السعدية.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ وصول طفلة وشقيقه إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثتين هامدتين، وشقيقتهما الأخرى إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بإدعاء حادث غرق في مجرى مائي.

انتقل رجال الشرطة إلى مستشفى بيلا المركزي، إذ تبين أن الجثتين للطفلين "سارة"، و"يوسف. ع. م"، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي عليهما تبين وفاتهما باسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولى ووفق شهود عيان عن الأب والد الطفلين المتوفيين كان يقود دراجة نارية ورفقته أبنائه الثلاثة وأثناء عودتهم لمنزهم بقرية السعدية اختلت عجلت القيادة منه وسقط بالدراجة النارية في مياه بحر البشمة في المنطقة ما بين قريتي المناشر والعايقة بناحية كوبري تريان في نطاق مركز بيلا ما أدى إلى مصرع طفلة، وشقيقها بينما جرى انقاذ الأب وطفلته الأخرى.

تم انتشال جثة الطفلة المتوفية بمعرفة الأهالي فيما نجح رجال الإنقاذ النهري من العثور على جثة الضحية الثانية الطفل الصغير.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.