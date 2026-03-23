لحظات مرعبة.. غرق طفلين أمام أعين والدهما في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

03:06 ص 23/03/2026

الضحيتين (1)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طفلين شقيقين مصرعهما، غرقًا إثر سقوطهما في مياه بحر البشمة في نطاق قرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، خلال استقلالهما مع والدهما دراجة نارية أثناء عودتهم للمنزل في قرية السعدية.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ وصول طفلة وشقيقه إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثتين هامدتين، وشقيقتهما الأخرى إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بإدعاء حادث غرق في مجرى مائي.

انتقل رجال الشرطة إلى مستشفى بيلا المركزي، إذ تبين أن الجثتين للطفلين "سارة"، و"يوسف. ع. م"، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي عليهما تبين وفاتهما باسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولى ووفق شهود عيان عن الأب والد الطفلين المتوفيين كان يقود دراجة نارية ورفقته أبنائه الثلاثة وأثناء عودتهم لمنزهم بقرية السعدية اختلت عجلت القيادة منه وسقط بالدراجة النارية في مياه بحر البشمة في المنطقة ما بين قريتي المناشر والعايقة بناحية كوبري تريان في نطاق مركز بيلا ما أدى إلى مصرع طفلة، وشقيقها بينما جرى انقاذ الأب وطفلته الأخرى.

تم انتشال جثة الطفلة المتوفية بمعرفة الأهالي فيما نجح رجال الإنقاذ النهري من العثور على جثة الضحية الثانية الطفل الصغير.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحدث الموضوعات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
زووم

"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
حرب إيران بعد 23 يومًا.. كيف سقطت ملاجئ إسرائيل في اختبار خرمشهر؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران بعد 23 يومًا.. كيف سقطت ملاجئ إسرائيل في اختبار خرمشهر؟

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
أخبار مصر

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
معلومات علمية مثيرة ستغير مفاهيمك: 70% من خلايا الجهاز المناعي بالأمعاء
أخبار مصر

معلومات علمية مثيرة ستغير مفاهيمك: 70% من خلايا الجهاز المناعي بالأمعاء

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة